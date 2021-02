Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino a 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la guardia» Il ministro della Salute è intervenuto in parlamento in vista del nuovo Dpcm con le misure per il contrasto del Covid-19: i ritardi nelle forniture di vaccini non cambieranno esito partita. L’Italia non si rassegna al taglio delle dosi: occorre investire in farmaceutica, autosufficienza non illusoria

Speranza: "Non possiamo allentare misure, nuovo dpcm dal 6 marzo"

Il ministro della Salute è intervenuto in parlamento in vista del nuovo Dpcm con le misure per il contrasto del Covid-19: i ritardi nelle forniture di vaccini non cambieranno esito partita. L’Italia non si rassegna al taglio delle dosi: occorre investire in farmaceutica, autosufficienza non illusoria

4' di lettura

In questa fase della partita contro il Coronavirus «non ci sono le condizioni per abbassare le misure». L’Italia , che «si muove nel solco della linea europea di prudenza, di cautela e di primato della difesa del diritto alla salute», non può abbassare la guardia, e non si rassegna alla riduzione dei vaccini. Non regge l’idea di una proprietà esclusiva dei brevetti. Occorre «investire per continuare a sostenere e sviluppare il sistema italiano della farmaceutica, che è un asset strategico. Non per coltivare un'illusoria autosufficienza nazionale, ma per essere un partner sempre più forte e autorevole del sistema produttivo europeo e mondiale». Quanto alle attività economiche colpite dalle misure restrittive adottate per contenere la diffusione dei contagi, «c'è tutto l'impegno del Governo a promuovere congrui ristori». Sono alcuni dei passaggi principali dell’informativa al Senato del ministro della Salute Roberto Speranza, in vista del nuovo Dpcm con le misure per il contrasto del Covid-19.

«Le polemiche - ha sottolineato - disorientano i cittadini sempre più stanchi per questa lunga crisi. Solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo davanti. Questo dibattito è importante e siamo in una situazione politica nuova. Ringrazio il presidente Mattarella. Il premier ha detto che l'unità non è un'opzione ma un dovere. Ho sempre auspicato un'unità nazionale contro l'emergenza. Non c'è strada diversa da unità. Siamo all'ultimo miglio in questa lunga e difficile battaglia. In questo ultimo miglio non possiamo abbassare la guardia».

Loading...

Varianti condizionano l'epidemia, alzare guardia

Una linea, quella delineata dal ministro, che viene giustificata dal fatto che «la variante inglese è ormai diffusa in Italia, presto sarà prevalente». «La presenza delle varianti - ha aggiunto - condizionerà l'epidemia: quella inglese è presente nel 17,8% dei casi e sarà presto prevalente e la sua maggiore diffusione rende indispensabile alzare il livello di guardia, ma fortunatamente non compromette efficacia dei vaccini. Le altre due varianti sono più insidiose per la ridotta efficacia dei vaccini. La loro diffusione è minore ma è necessario isolare i focolai».

Domani, 25 febbraio, è previsto il confronto tra Governo e Regioni: il testo definitivo del Dpcm potrebbe essere adottato già a partire dal prossimo fine settimana, quindi in anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo. Con l’obiettivo di evitare confusione nei cittadini, Speranza ha aperto alla proposta di un portavoce per il Cts: «Può essere considerata positivamente», ha detto.

25 zone rosse in 5 regioni per varianti

La sfida attuale si gioca in gran parte nel contenimento delle varianti. Speranza ha messo in evidenza che «è ancora possibile» contenerle «purché vengano adottate e applicate con tempestività misure rigorose che possono chirurgicamente circoscrivere i focolai favorendo il distanziamento all'interno dell'area colpita ed evitando la mobilità verso l'esterno. A seguito dell'emergere delle varianti e di focolai collegati - ha continuato -, sono state implementate le zone rosse. Negli ultimi giorni 5 Regioni hanno segnalato la necessità di 25 zone rosse, alcune decise per l'insorgenza di focolai per la variante inglese altre per la presenza di variante brasiliana e sudafricana. Tali misure sono indispensabili non vi è altra strada».