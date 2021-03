Covid, lo Star limita i danni: in fumo «solo» il 6% dei ricavi

3' di lettura

Niente a che vedere con la crisi del 2009. Il made in Italy dello Star sembra avere reagito con efficacia e rapidità alla tempesta che nel primo trimestre dell’anno scorso travolgeva l’industria italiana, colpita più che nel resto dell’Europa e del mondo dai lockdown produttivi. A distanza di un anno, le ferite sembrano essersi rimarginate in fretta. Questo è vero soprattutto per i settori che hanno beneficiato del trend positivo dei consumi domestici innescato dalla riduzione della mobilità, come...