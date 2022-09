Covid, stop alle mascherine in treni e ospedali dal 1° ottobre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giorni contati per le ultime restrizioni anti-Covid. A partire dal 1° ottobre non sarà più obbligatorio l’uso delle mascherine su bus, metro e treni, ma anche dentro ospedali, ambulatori medici e Rsa. Lo si apprende da ambienti del ministero della Salute, così come già anticipato dal Sole 24 Ore. Il provvedimento che imponeva l’obbligo scade il prossimo 30 settembre e non sarà rinnovato.

Stop mascherine nei luoghi di lavoro privati il 31 ottobre

La seconda scadenza in arrivo sarà invece il 31 ottobre quando cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che tra le altre cose prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all'entrata e l'uso delle mascherine al chiuso quando non si può mantenere il distanziamento.

Green pass ancora obbligatorio fino a fine anno negli ospedali

C'è invece un'altra restrizione che resta in vigore fino a fine anno e cioè quella che prevede che fino al 31 dicembre il Green pass resti ancora obbligatorio per operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle Rsa (le residenze per anziani): di fatto, questa misura comporta la necessità di fare il tampone prima di entrare in una struttura sanitaria.

Covid: 44.878 positivi, 64 le vittime. Tasso al 18,4%



Sono intanto saliti a 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (+58% rispetto a una settimana fa). Le vittime sono 64, in aumento rispetto alle 32 di ieri. Il tasso di positività è salito al 18,4% (ieri era 15,2%)

