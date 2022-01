Covid, dalla stretta sui lavoratori senza pass ai tamponi gratis a scuola: ecco cosa prevede il nuovo Dl

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Ue residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”. È con queste parole che l'ultimo decreto legge approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri (sei articoli in tutto) introduce, all'articolo 1, l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50. L'obbligo è in vigore fino al 15 giugno 2022.



Esenzione o differimento dell’obbligo solo in casi particolari

Il Dl approvato dal Consiglio dei ministri prevede l’esenzione (o il differimento) dall'obbligo «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2. Per chi sia immunizzato per aver contratto la malattia, l'obbligo è solo rinviato: secondo il testo «l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante - determina il differimento della vaccinazione».



Loading...

Dal 15 febbraio over 50 al lavoro solo con Super pass

Sempre l'articolo 1 dispone un'estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro. In pratica, a partire dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati, compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati, che abbiano compiuto 50 anni, per andare al lavoro dovranno esibire il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid.

A over 50 senza Super pass no stipendio ma resta posto

I lavoratori over 50 che si presenteranno sul posto di lavoro senza essere muniti di Super Green pass saranno considerati “assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione” del certificato verde. L'accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è “vietato” e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro.

Così l'accesso a banche e negozi

Il Dl varato dal Consiglio dei ministri regola, all’articolo 2, l'estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione. In sintesi, fino al 31 marzo 2022 per accedere ai “servizi alla persona” come il parrucchiere ma anche per “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” basterà essere in possesso del Green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione.