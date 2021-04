Covid, Suez e Stati Uniti: catene (meno globali) del valore e ruolo delle Pmi

Contestualmente, per garantire la continuità produttiva molte imprese stanno modificando le proprie politiche di approvvigionamento da just-in-time, che prevede l’arrivo dei componenti nel momento in cui entrano nella catena di produzione, a just-in-case, con un magazzino ben fornito. Questa scelta, possibile solo per certi generi merceologici, garantisce la sicurezza delle forniture, ma prevede dei costi maggiori.

Per alcuni settori, come quello energetico, la necessità di sicurezza derivante da sistemi ridondanti con diversificazione dei fornitori e ampi depositi supera il costo che queste strutture comportano. L’Ever Given, ad esempio, ha bloccato momentaneamente l’approvvigionamento di idrocarburi per l’Europa da quella rotta, senza però intaccare la sicurezza energetica del continente. Per altre forniture, tuttavia, queste politiche così costose di stoccaggio non sono giustificabili.

Benché sia importante essere consapevoli che ci sarà un certo grado di riorganizzazione intorno ad aree macro-regionali delle catene del valore, al tempo stesso la rinnovata esigenza di sicurezza non potrà che essere bilanciata correttamente con il bisogno di un Paese come l’Italia di continuare a esportare.

Sarà importante, dunque, rafforzare innanzitutto la proiezione internazionale delle imprese italiane sui mercati più vicini e strategici, a partire da quelli europei, del Mediterraneo allargato e da quello statunitense. Al tempo stesso, la vocazione globale dell’export italiano renderà cruciale continuare a presidiare anche i mercati di sbocco più lontani.

Una sfida competitiva complessa per le nostre aziende, in particolare per le Pmi, che, pur rappresentando una vera eccellenza nel “fare impresa” con la loro sapienza artigianale, si ritrovano spesso poco attrezzate ad affrontare i mercati internazionali. È in questo ambito che la rete di promozione integrata – costituita dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, nonché dagli altri attori del sistema Paese come Ice, Sace, Simest e dal Gruppo Cdp nel suo complesso – svolge un ruolo determinante, insieme ai più recenti e innovativi strumenti di sostegno finanziario messi a disposizione dal governo.