Covid, la teoria della motivazione a proteggersi vaccino contro nuove pandemie

Fine emergenza sanitaria Covid, Oms: Paesi non smantellino sistemi costruiti

La sfida del futuro

«Il tema del diffuso scetticismo nei confronti di determinate misure preventive riguarda il presente e il futuro, dovremo farci i conti» afferma Zambianchi. Un modo per provare ad affrontare il problema dovrebbe essere quello di dare la giusta importanza alla traduzione rigorosa del messaggio scientifico in un linguaggio comprensibile al pubblico.

«L'idea del libro, nata in tempi di Covid, è di integrare la psicologia della salute, in particolare la parte relativa alla prevenzione primaria, con il design della comunicazione», spiega la docente di psicologia, puntando sulla «possibile fecondità di questo approccio interdisciplinare: unire le competenze, i modelli per costruire messaggi utili alla popolazione e promuovere determinati comportamenti». Alla fine il risultato dovrebbe essere una comunicazione dal valore sociale, che è stato l'obiettivo perseguito dal lavoro di Lorenzo Volpe supportato dalla Fondazione Dalle Fabbriche Multifor di Faenza, e divulgato all'interno del libro.

«Abbiamo provato a ragionare sulle indicazioni teoriche e metodologiche per costruire messaggi persuasivi per il futuro – sottolinea Volpe – o anche per convivere con virus che non scompaiono, con situazioni che passano da pandemia a endemia». Esattamente quello che sta accadendo con il Covid-19.

Come spiega Manuela Zambianchi, «la fine dell’emergenza ha portato con sè prima la riduzione e poi la fine degli obblighi e delle prescrizioni. Si dovrebbe passare dalla norma esterna, eteroregolata (“devo mettere mascherine sennò…”, “devo vaccinarmi altrimenti...”) a una situazione di autoregolazione: ci rendiamo conto del problema, conosciamo i dati e il fatto che il virus sia diventato endemico, quindi regoliamo i nostri comportamenti per proteggere noi stessi e non danneggiare gli altri».

La motivazione a proteggersi

In realtà le cose stanno un po’ diversamente, almeno vedendo le polemiche che ancora riguardano tutta l'esperienza del Covid-19, la diffusione di fake news sull'importanza dei vaccini e gli attacchi social a chi – magari perché fragile – continua a portare la mascherina in luoghi chiusi o affollati. Secondo Manuela Zambianchi e Lorenzo Volpe, l'importanza di unire psicologia della salute e design della comunicazione sta proprio nella possibilità di creare messaggi scientificamente rigorosi ma anche esteticamente accattivanti, favorendone diffusione e, per così dire, assorbimento collettivo. Un esempio in questo senso è il messaggio riportato nello studio e creato sulla base della teoria della motivazione a proteggersi: “Vaccinarsi non è pensare al singolare, ma agire al plurale”. A quanto pare, però, nelle istituzioni non hanno ancora attecchito i concetti espressi dalla psicologia della salute e della motivazione a proteggersi, tant'è vero che secondo Zambianchi «messaggi che ne rispecchiassero i dettami non se ne sono visti molti durante il periodo pandemico. Servirebbe probabilmente una maggiore e diffusa collaborazione con le università, che sono luoghi di grande potenziale per contribuire allo sviluppo della società, anche nel campo della comunicazione socio-sanitaria».