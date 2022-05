Covid, terza dose: raddoppiano le persone senza copertura (oltre 4 milioni). Ecco perché

Ascolta la versione audio dell'articolo

In un mese sono raddoppiate le persone senza la copertura della terza dose: raggiungono gli oltre 4 milioni. Mentre sul fronte della quarta dose le somministrazioni procedono ancora al ralenti con una copertura al 31% per gli immunocompromessi e al 14% per over 80 e fragili nella fascia d’età 60-79 anni. Intanto l’86,5% della popolazione sopra i 5 anni ha completato il ciclo vaccinale primario. Questo il quadro della vaccinazione anti-Covid secondo la Fondazione Gimbe aggiornato al 25 maggio.

In base alla platea ufficiale, il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è dell'82,9% con nette differenze regionali: dal 77,2% della Sicilia all'86,9% della Valle D’Aosta. Sono 8,1 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto la dose booster. Eppure, di queste, 4 milioni potrebbero farlo (pari all'8,5% della platea con nette differenze regionali: dal 4,8% dell'Abruzzo al 12,6% della Sicilia) mentre gli altri 4,1 milioni non possono riceverla nell'immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni.

Senza booster soprattutto adolescenti e giovani

«In meno di un mese - puntualizza il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta - le persone candidate a ricevere subito la dose booster sono più che raddoppiate (da 1,83 milioni il 28 aprile a oltre 4 milioni il 25 maggio) in quanto sono trascorsi 120 giorni dal completamento del ciclo primario o dalla guarigione dopo il ciclo primario». Se da un lato infatti cresce il numero di persone che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da oltre 4 mesi, dall’altro le terze dosi procedono molto a rilento, con una media scesa a circa 7mila somministrazioni al giorno.

I più refrattari a procedere con la terza dose sono gli adolescenti nella fascia 12-19 anni: sono oltre 1 milione quelli che non hanno ricevuto il booster anche se ri-vaccinabili. A seguire i giovani nella fascia 20-29 anni. In questo caso a non aver fatto la terza dose, pur potendola ricevere, sono in circa 820mila.

Quarte dosi al ralenti: le differenze regionali

Per la quarta dose (immunocompromessi, over 80, ospiti Rsa e over 60 fragili) sono nette le differenze regionali sulle coperture: per gli immunocompromessi si va dal 5,6% del Molise al 100% del Piemonte. Mentre per over 80, ospiti Rsa e over 60 fragili si spazia dalla copertura minima del 3,9% della platea in Calabria a quella massima del 30,5% in Piemonte.