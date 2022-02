Covid, «tregua» in Europa. Dalla Francia alla Svezia si allentano le restrizioni

3' di lettura

Una «tregua» per l’Europa e in prospettiva anche la plausibile fine della pandemia, a meno di sorprese. Malgrado il numero assai significativo di infezioni nella regione, in gran parte causate dall’elevata trasmissibilità della variante Omicron, non è stata registrata altrettanta pressione sui sistemi sanitari come avvenuto nel corso delle altre ondate. Un segnale che sta spingendo una quota crescente degli Stati ad alleggerire le restrizioni sinora in vigore.

I tre fattori chiave

«Nel complesso, i ricoveri in terapia intensiva non sono aumentati in modo significativo e per ora il numero di morti in tutta la regione sta iniziando a stabilizzarsi», secondo il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge. Motivi sufficienti per intravedere il raggiungimento del plateau e di una certa immunità nella popolazione. Si tratta, insomma, di un contesto nuovo quello delineato dall’Organizzazione mondiale della sanità, un contesto che «lascia pensare alla possibilità di un lungo periodo di tranquillità e a un livello molto più alto di protezione della popolazione». È presto per dire chiusa la partita ma i tre elementi-chiave sono ormai inoppugnabili: l’ampia copertura vaccinale e immunità naturale acquisita, l’uscita dalla stagione invernale e la minore gravità della variante Omicron. Un quadro incoraggiante a patto che si continui a vaccinare mantenendo alta la protezione della popolazione.

La svolta dei Paesi scandinavi

Dal 9 febbraio la Svezia rimuoverà praticamente tutte le restrizioni anti Covid. A partire da mercoledì decadono le restrizioni imposte a bar e ristoranti così come viene abolito il tetto massimo di partecipanti ad eventi pubblici. Così come non verrà più raccomandato di indossare la mascherina sui trasporti pubblici affollati. Rimane la raccomandazione per le persone non vaccinate a non frequentare luoghi con ampia presenza di persone e a rimanere a casa in presenza di sintomi, mentre misure anti contagio rimangono in vigore in ospedali e case di riposo. Martedì 1 la Danimarca è stata il primo Paese europeo a revocare la maggior parte delle restrizioni. Poche ore dopo la Norvegia ha annullato il divieto di servire alcolici dopo le 23 e il tetto massimo di 10 persone per gli incontri privati. Il motivo della mossa svedese è simile a quello della Danimarca: nonostante un aumento dei contagi non si osserva un aggravamento ospedaliero. Gli alti tassi di vaccinazione danno anche maggiore speranza.

Francia, «il peggio è passato»

Diversi indicatori mostrano che il picco della quinta ondata sia passato in Francia, e il ministro della Salute Olivier Véran assicura che il paese sta per raggiungere anche «il picco dei ricoveri». Promesse dal governo, sono intanto già scattate le misure di allentamento delle restrizioni per la pandemia. Non è più obbligatorio indossare la mascherina all’esterno, rimane soltanto la «raccomandazione» di indossarla quando «non è possibile il rispetto del distanziamento». Provvedimento molto atteso da tutto il mondo della cultura e dello sport, niente più limiti di accesso per i siti che ricevono pubblico, dagli stadi ai luoghi culturali, teatri, cinema e sale da concerto. Dovranno aspettare invece ancora due settimane le discoteche, che restano chiuse dal 10 dicembre. Il telelavoro non sarà più obbligatorio per tre o quattro giorni a settimana ma solo un invito, senza precisazione del numero di giornate.

La Svizzera valuta due opzioni

In Svizzera le autorità stanno prendendo in considerazione due opzioni. L’abbandono di tutte le restrizioni, compresi i pass obbligatori per i ristoranti e le mascherine sui trasporti pubblici, in una volta sola il 17 febbraio. A quel punto rimarrebbero in piedi solo i piani di protezione per gli eventi su larga scala . O in alternativa un approccio in due fasi, dove alcune misure verrebbero alleggerite da quella data e altre in una fase successiva.