Covid, ultime notizie. In Italia 26.662 nuovi casi(- 27,9% su base settimanale) e 74 morti

Sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 35.004, lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 36.966 (-27,9%). Le vittime sono 74, in netto calo rispetto alle 158 di ieri. Il tasso è al 16%, in aumento rispetto al 15,3% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 166.481 tamponi. Sono invece 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.926, cioè 102 in meno rispetto a ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.094.956, ovvero 10.502 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.313.427 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.136. I dimessi e i guariti sono 20.045.335 con un incremento di 37.084.

In Emilia-Romagna 2.467 nuovi casi e 6 morti

Dall'inizio dell'epidemia da Covid-19, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.780.790 casi di positività, 2.467 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.513 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 50,8 anni.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,4%. Nelle ultime 24 ore sono morte 6 persone e in totale, dall'inizio della pandemia, i decessi in regione sono stati 17.623. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 43 (dato invariato rispetto a ieri) e la loro età media è di 65,1 anni. I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.463 (+23 rispetto a ieri, +1,6%) e la loro età media è di 75,7 anni.

In Toscana 1.329 nuovi casi e 5 morti

Sono 1.329 i nuovi casi d Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 301 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.028 con test rapido. Sale dunque a a 1 milione e 351.873 il numero dei contagiati rilevati dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,1 per cento in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono ugualmente dello 0,1 per cento (1.573 persone) e raggiungono quota 1.253.361 (92,7% dei casi totali). I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Nessun decesso e contagi ancora in calo in Sardegna

Nessun decesso in Sardegna dove si registrano nelle ultime 24 ore 530 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 500 diagnosticati da antigenico) con un calo i circa 300 contagi in meno rispetto all'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3180 tamponi per un tasso di positività che passa dl 18,6% al 16,6%. Diminuisce anche la pressione sui reparti in area medica (-5 e 158 ricoverati) ma non nelle intensive con 12 pazienti ricoverati ( + 1 ). Salgono i casi di isolamento domiciliare (+ 276) per un totale di 25244 sardi in quarantena.