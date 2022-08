Covid, ultime notizie. In Italia 35.004 nuovi casi (- 29,4% su base settimanale) e 158 morti

Casi in calo ma altri 7 morti in Sardegna

Nuovo calo dei contagi in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 848 ulteriori casi di positività al Covid (- 115), di cui 753 diagnosticati da antigenico, ma anche sette morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.550 tamponi per un tasso di positività del 18,6%. Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 11, mentre quelli in area medica sono 163 (- 5); 24.968 i casi di isolamento domiciliare (- 1.682). Le vittime sono tre donne di 71, 76 e 84 anni, quattro uomini di 61, 64, 78 e 88, residenti nella provincia di Sassari.

Prosegue il calo dei positivi in Umbria

Prosegue il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria: sono 17.089 secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 6 agosto, 488 meno di venerdì (erano più di 22 mila il 25 luglio e quasi 20 mila sabato della scorsa settimana). In calo anche il tasso di positività, al 20,14 per cento (21,26 venerdì), con 690 nuovi casi accertati e un totale di 3.425 tamponi (tra molecolari e test antigenici) analizzati. I guariti giornalieri sono 1.176 e si registrano atri due decessi, 1.988 in tutto. I ricoverati sono 242, due in più, cinque dei quali (uno in più) in terapia intensiva.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

In Toscana 1.777 nuovi casi e 10 decessi

In Toscana sono 1.350.544 i casi di positività al Coronavirus, 1.777 in più rispetto a ieri (401 confermati con tampone molecolare e 1.376 da test rapido antigenico), lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 1.777 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa. Oggi si registrano 10 decessi: 5 uomini e 5 donne con un'età media di 85,1 anni. Oggi sono stati eseguiti 1.723 tamponi molecolari e 11.370 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 88.268, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 623 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in più). Complessivamente, 87.645 persone sono in isolamento a casa. Le persone complessivamente guarite sono 1.251.788 (2.789 in più rispetto a ieri, più 0,2%). Dall'inizio dell'epidemia sono 10.488 i deceduti.

Veneto, 4.169 casi e 6 12 decessi in 24 ore

Prosegue la discesa dei numeri della pandemia in Veneto, con 4.169 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore (ieri 4.470), che portano il totale a 2.128.471. Si segnalano 12 decessi, con il totale a 15156. In diminuzione anche gli attuali positivi, che sono 75.391 (-3.386), e i dati clinici, con 1.063 ricoveri in area medica (-35) e 47, invece, in terapia intensiva (-5). La campagna vaccinale segna 5.016 dosi somministrate ieri in regione, prevalentemente quarte ( 4.544) e terze dosi (409).

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Alto Adige 361 casi e un decesso, incidenza sotto quota 500

Sono 361 i casi di Covid segnalati nel bollettino quotidiano dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige. Il dato emerge dall'analisi di 288 tamponi Pcr (13 positivi) e 1.923 test antigenici (348 positivi). L'incidenza continua a calare, oggi a 495 casi ogni 100mila abitanti (-12 rispetto a ieri). Si segnala un decesso, che porta il totale da inizio pandemia a 1.512. I nuovi guariti sono 556, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 4.078 (-196). Stabile la situazione negli ospedali della provincia: a ieri, erano 65 i pazienti ricoverati. Sempre vuote le terapie intensive.