Covid, ultimi dati. In Italia altri 53.905 casi (+69% in 7 giorni) e 50 vittime

Casi in calo in Sardegna, ma aumentano ricoveri

Nessun decesso nelle ultime 24 ore in Sardegna dove si registrano 1902 ulteriori casi confermati di positività (di cui 1.773 diagnosticati da antigenico), cioè oltre 700 in meno rispetto all’ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.899 tamponi con un tasso di positività che sale dal 29,4% al 32,2%. Sale ancora la pressione sugli ospedali con i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che ora sono 8 ( +1 ) e quelli in in area medica che arrivano a 109 ( +6 ). Infine sono 16.731 i casi di isolamento domiciliare (+493).

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Friuli Venezia Giulia 1.217 positivi e 1 decesso



Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 1.217 positività da 5.938 tamponi, di cui 381 da 3.007 tamponi molecolari e 836 da 2.931 tamponi antigenici; si è registrato 1 decesso, a Pordenone. In terapia intensiva sono ricoverate 7 persone, 118 negli altri reparti. L’incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 516,7. I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 390.909 positività, mentre i decessi sono stati 5.148.

In Alto Adige 447 nuovi casi e una vittima

Sono 447 i nuovi contagi registrati in Alto Adige. Secondo quanto riporta il bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria provinciale, 20 casi sono emersi dall’analisi di 351 tamponi pcr, e altri 427 a fronte di 1.612 test antigenici. C’è un’altra vittima: si tratta di una donna ultranovantenne, che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 1.485. Minime le variazioni per quanto riguarda le ospedalizzazioni: i pazienti covid ricoverati nei normali reparti scendono da 51 a 50, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva passano da 2 a 1. I nuovi guariti sono 338, mentre in quarantena o isolamento domiciliare ci sono 2.899 persone.