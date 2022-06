Covid, ultimi dati. In Italia altri 56.166 casi (+53,6% in 7 giorni) e 75 vittime

In Alto Adige 480 nuovi casi e nessun decesso



Dopo i tre morti negli ultimi tre giorni, si ferma l’aumento delle vittime da covid in Alto Adige. Nell’ultimo aggiornamento diramato dall’azienda sanitaria provinciale non si segnalano nuovi decessi: il totale da inizio pandemia è di 1.485. I nuovi casi sono 480, a fronte dell’analisi di 407 test pcr (21 positivi) e 1.713 tamponi antigenici (459 positivi). Al momento è stabile il numero dei ricoveri in ospedale: sono 50 i pazienti nei normali reparti, mentre resta una persona in terapia intensiva. I nuovi guariti sono 199, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 3.180.



In Puglia 11 morti e 3.817 casi, il 24,7% dei test



Oggi in Puglia si registrano altri 3.817 casi di contagio su 15.428 test analizzati nelle ultime 24 ore per una incidenza del 24,7%. I decessi sono stati 11. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (1.136), Bat (430), Brindisi (311), Foggia (683), Lecce (738), Taranto (450). Sono residenti fuori regione altre 52 persone risultate positive in Puglia mentre per altri 17 casi la provincia è in corso di definizione. Delle 29.350 persone attualmente positive 226 sono ricoverate in area non critica (ieri 235) e 10 in terapia intensiva (ieri 11).

In Toscana un decesso, stabili ricoveri e terapie intensive



Una persona positiva al Covid, uomo di 84 anni, è morto nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero totale delle vittime dell’epidemia è salito a 10.149. Gli attualmente positivi sono oggi 36.451, +7,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 296 (stabili rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (stabili).