Covid, Usa primi per numero di morti nel giorno di Pasqua

A New York non c’è più spazio per i morti: nei cortili degli ospedali, coperti da un tendalino bianco, sono parcheggiati i camion frigo, quelli utilizzati per trasportare la carne, dove vengono stipati i cadaveri. Detroit, città operaia per eccellenza, nelle ultime ore ha superato per tasso di mortalità New York.

Dopo l’Alabama - che nel frattempo ha fatto marcia indietro - 25 stati americani hanno approvato delle linee guida sulla pandemia che permettono agli ospedali di non fornire un respiratore ai malati cronici e ai disabili fisici e mentali colpiti da Covid-19, preferendo gli altri malati. Una grave forma di discriminazione denunciata da April Dunn, la giovane donna afroamericana della Louisiana, presidente del Council on Developmental Disabilities, morta qualche giorno fa a causa del coronavirus, che rende evidente il grado di difficoltà con cui si muove la macchina dell’emergenza americana.

L’effetto annuncio costa caro a Trump. Gli annunci non bastano più a convincere gli americani mentre le tv rimandano le immagini delle fosse comuni di Hart Island, l’isola davanti al Bronx dove seppellivano i morti durante l’epidemia dell’influenza spagnola, riaperta per dare una sepoltura agli anziani soli e gli homeless, i morti senza nessuno e senza nome per cui non c’è più posto nei cimiteri. Secondo la media degli ultimi dieci sondaggi nazionali, riportata da RealClearPolitics, il 50,8% degli americani disapprova l’operato del presidente, contro un 44,9% favorevole. Il coronavirus pesa anche sul gradimento in vista delle elezioni: Trump è sceso al 43%, Joe Biden il candidato democratico è dato al 48,9%. Davanti di 5,9 punti nella corsa per la Casa Bianca.

L’economista del Mit, Emil Verner, ha pubblicato un paper con gli economisti della Fed Stephan Luck e Sergio Correia, sull'impatto economico dell'influenza spagnola, che nel 1918 fece 50 milioni di morti e infettò 500 milioni di persone - un terzo della popolazione mondiale di allora - partendo dagli Stati Uniti per poi diffondersi in Europa e nel resto del mondo. Secondo lo studio, le città americane che attuarono prima il lockdown e decisero più tardi delle altre la riapertura, furono quelle che alla fine emersero dalla pandemia con la maggiore crescita economica.