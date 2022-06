Covid, Usa: via libera esperti Fda al vaccino per bimbi dai 6 mesi d’età

I punti chiave Negli Usa 442 vittime di Covid sotto i 5 anni

Gli esperti della Food and Drud Administration (Fda), l’agenzia federale Usa per il controllo dei farmaci, hanno unanimemente raccomandato i vaccini Pfizer e Moderna per i bambini dai 6 mesi ai - rispettivamente - 4 e 5 anni di età.

Il verdetto spiana la strada all’immunizzazione di una fascia d’età che era sempre rimasta esclusa dalle campagne di somministrazione del farmaco anti-Covid. L’autorizzazione formale della stessa Fda è attesa in tempi rapidi, mentre il governo statunitense pianifica di iniziare già il 21 giugno una campagna di copertura per gli under 5.

Il Covid-19 si è sempre rivelato più tenue sui bambini, rispetto agli adulti, ma il totale di vittime nelle fasce più giovani è «terribilmente» più alto rispetto a quello di altre pandemie. La Fda stima 442 decessi fra bambini sotto i 5 anni, contro i 78 registrati ai tempi dell’influenza suina nel 2019-2020. Non bisogna essere «insensibili al totale di vittime fra i bambini solo per via del prevalente numero di decessi fra persone più anziane» ha avvertito il funzionario Fda Peter Marks. Una volta che la Fda avrà dato il suo ok formale al vaccini Pfizer e Moderna per le ripsettive fasce d’età (6 mesi-4 anni e 6 mesi-5 anni), toccherà allo Us Centers for disease control and prevention esprimere la sua raccomandazione sul,le dosi ai bambini. Una commissione dello stesso Cdc si dovrebbe incontrare il 17 e 18 giugno per discutere.