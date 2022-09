Nuovi vaccini, la circolare della Salute: ecco chi può farli a partire dai 12 anni

I punti chiave Vaccini bivalenti come secondo booster o richiamo

Dopo il via libera dell'Aifa il 5 settembre ai nuovi vaccini “aggiornati” m-RNA (Comirnaty Original/Omicron BA.1) e Spikevax Original/Omicron BA.1) come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione, arriva la circolare del ministero della Salute che indica le categorie dalle quali partirà la campagna. La novità della circolare è che anche chi non ha fatto la terza dose può fare i nuovi vaccini.

La somministrazione dei nuovi vaccini è raccomandata in via prioritaria a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo (includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza), e a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa.