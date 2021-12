Omicron, cosa stanno facendo le regioni per contrastare la variante

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vaccinazioni notturne, task force per migliorare l’offerta dei tamponi, aumento dei presidi nei quali eseguire i test e più posti letto dedicati al Covid, ventilazione meccanica nelle scuole. Sono alcune delle iniziative che le Regioni stanno mettendo in campo per fronteggiare il nuovo picco di contagi legati alla variante Omicron.

Lazio: vaccini anche di notte

«Ci sono ancora oltre 300mila cittadini nel Lazio senza neanche una dose di vaccino. E questa è una prateria per la diffusione della variante Omicron. Noi vaccineremo anche di notte a partire dal 30 dicembre», ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

In Lombardia più punti tampone

Continuano le code per i test Covid, da Milano a Monza, alla Bergamasca, con file di svariate ore. Da mercoledì 29 dicembre sarà attivo un nuovo centro tamponi massivo a Gallarate, mentre sono state aggiunte otto nuove linee tampone presso il centro di Trenno a Milano ed è in fase di allestimento un nuovo centro tamponi presso Fiera Milano City che sarà attivo nei prossimi giorni. Sono i primi esiti del lavoro della task force tamponi per individuare l’eventuale contagio da Covid, istituita dalla vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. La task force guidata da Guido Grignaffini si è riunita lunedì 27 dicembre provvedendo alle prime iniziative urgenti, come l’ampliamento del numero dei punti tampone.

Sicilia verso il raddoppio dei presidi per i test

Anche in Sicilia continuano a vedersi lunghe code ai drive-in, davanti alle farmacie e ai laboratori d’analisi, con attese di ore per un tampone. L’assessore regionale siciliano alla Salute, Ruggero Razza, ha annunciato che saranno raddoppiati i presidi nei quali eseguire i test. Un incremento delle prestazioni da concordare con l’ordine dei biologi, per sganciare i medici dall’incombenza e destinarli alle visite e ai vaccini a domicilio.

La Calabria aumenta i posti letto

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha annunciato l’aumento dei «posti letto in area medica dedicati al Covid: si passa da 974 a 1.042, con un incremento di 68 letti». Non solo: «Stiamo valutando di trasformare, in via eccezionale e per un determinato arco temporale, qualche ospedale in Covid hospital: nei prossimi giorni ci saranno approfondimenti in questa direzione. Allo stesso tempo, siamo pronti a riaprire in tempi brevi ospedali al momento dismessi come Covid hospital dedicati ai ricoveri non intensivi». Quanto al problema del personale sanitario, sono stati coinvolti i «commissari provinciali al fine di predisporre specifici avvisi per assumere nel più breve tempo possibile giovani specializzandi pronti a prendere servizio, affiancati da colleghi con più esperienza, per fronteggiare questa emergenza».