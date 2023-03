Covid, il virus agisce come un hacker sovvertendo le cellule

Ascolta la versione audio dell'articolo

Perché Sars-CoV-2 ha un impatto cosí grave sulla salute umana rispetto ad altri virus respiratori? Questa la domanda da cui sono partiti i ricercatori dell'Ifom di Milano e del Cnr-Igm di Pavia, con il contributo dei virologi dell'Icgeb di Trieste, per per scoprire quali sono le basi molecolari della sua aggressività e degli effetti deleteri che provoca.

Lo studio, pubblicato sull'autorevole rivista scientifica Nature Cell Biology, ha concluso che il coronavirus viola i sistemi delle cellule, ne danneggia il Dna e impedisce di ripararlo, provocando invecchiamento e infiammazione. Gli autori la definiscono una vera e propria “operazione di hackeraggio”, che potrebbe essere utile conoscere nell’ottica di sviluppare nuove strategie farmacologiche finalizzate a limitare gli effetti di Sars-CoV-2.

«Tutti i virus, si sa, sono parassiti. Entrano in una cellula e iniziano a sfruttare tutto quello che viene messo a disposizione dalla cellula infettata per replicarsi e diffondersi - spiega Fabrizio d'Adda di Fagagna, responsabile del laboratorio Ifom “Risposta al danno al Dna e Senescenza Cellulare” e dirigente di ricerca all' Igm-Cnr di Pavia - E il Sars-CoV-2 è un virus particolarmente avido e abile. Nel nostro laboratorio ci siamo chiesti come avvenga questa operazione di hackeraggio da parte del virus e se vi possa essere una connessione con quei processi che studiamo quotidianamente in ambiti patologici solo apparentemente distanti, quali tumori, malattie genetiche e condizione legate all’invecchiamento: tutti eventi accomunati dall’accumulo di danno al Dna».

Partendo da queste premesse, i primi autori Ubaldo Gioia e Sara Tavella, ricercatori di Ifom, hanno individuato, attraverso l’uso di diversi sistemi cellulari in vitro, le cause molecolari alla base degli effetti deleteri del Covid, e ne hanno trovato conferma in vivo, sia in sistemi modello murini di infezione, sia in tessuti post-mortem derivati da pazienti Covid.

«Quello che abbiamo osservato - illustrano Gioia e Tavella - è che Sars-CoV-2, una volta entrato nella cellula, ne dirotta i processi fondamentali, costringendola a smettere di produrre deossinucleotidi, i “mattoni” del Dna, per farle produrre i ribonucleotidi ovvero i “mattoni” che servono a sintetizzare l’Rna della cellula e, soprattutto, quello del virus. È proprio questa alterazione del processo cellulare operata dal virus a proprio vantaggio a consentire l’esplosiva replicazione virale all’interno della cellula infetta».