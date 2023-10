Covip: a quota 309,4 il risparmio di Casse e fondi pensione. Crescono dell’1,3% gli investimenti nell’economia italiana

Crescono gli investimenti delle Casse nell’economia italiana

Dal “Quadro di sintesi” emerge che gli investimenti nell’economia italiana delle Casse di previdenza ammontano a 36,9 miliardi: il 35,6% delle attività. E si sottolinea che «la percentuale risulta in aumento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2021». Su questo fronte restano predominanti gli investimenti immobiliari (17,2 miliardi, il 16,6% delle attività totali) e i titoli di Stato (9,2 miliardi, l’8,9% delle attività totali). Gli investimenti non domestici si attestano invece a 49,7 miliardi, corrispondenti al 48% del totale: -2% in meno sul 2021.





Loading...