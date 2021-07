Covivio, con 400 milioni di vendite nel I semestre aspettative in crescita

Durante la prima metà dell’anno, sono stati consegnati 5 immobili per uffici per 307 milioni di euro e 63mila mq a Milano, Montrouge (Grande Parigi), 5° arrondissement di Parigi e Montpellier. Questi immobili sono già affittati al 97% a clienti di rilievo come EDF, Orange, NTT Data ed Expertise France. Alla fine di giugno, la pipeline di sviluppo ammontava a 1,3 miliardi di euro (quota di competenza del Gruppo), basata su 12 progetti a Parigi, Lione, Milano e Berlino, che rappresentano 250mila mq.



Durante la prima metà dell’anno, sono stati firmati nuovi contratti per 39mila mq sui progetti di sviluppo. In particolare, Covivio ha firmato con Snam,la principale società italiana di trasporto del gas naturale, la vendita di un edificio di futura realizzazione di 19mila mq nella zona Symbiosis di Milano. Attualmente in costruzione, quando sarà completato all’inizio del 2024, l’immobile ospiterà la sede legale della società. L’attrattività dell’area è anche confermata dall’accordo di pre-letting siglato con LVMH Italia per di 3.900 mq del building D di Symbiosis, che sarà consegnato alla fine del 2021 ed è già prelocato al 72 per cento.