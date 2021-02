Covivio, i conti tengono grazie a residenziale e uffici prime (e a tanta Germania)

A metà maggio è prevista la consegna del building B nel complesso di The Sign progetto di rigenerazione nell’area sud-ovest di Milano che prevede la realizzazione di quattro edifici per una superficie totale di 40mila mq.

The Sign ospiterà la sede di società innovative, tra cui AON (building A, per circa 9.700 mq, già consegnato al tenant a inizio 2020) e NTT Data (con consegna del building B, per 12.800 mq di superficie lorda affittabile, prevista per la prima metà del 2021).



Oltre che negli sviluppi immobiliari, Covivio è impegnata anche nella riqualificazione del suo portafoglio uffici. Tra i progetti più rilevanti c’è il concept di pro-working Wellio e gli interventi di riqualificazione degli immobili in Corso Italia e via Unione/via Torino.

Con già sei siti operativi in Francia, Wellio è il network europeo di pro-working che offre spazi di lavoro flessibili e servizi all’avanguardia. Il primo sito italiano ha aperto ad agosto 2020 a Milano, in Via Dante 7, si estende su oltre 4.700 metri quadri e offre 400 postazioni di lavoro, tra uffici privati personalizzabili in termini di design e dotazioni, postazioni di coworking in aree condivise, oltre a sale riunioni ed aree per eventi versatili, dotati di tecnologie all’avanguardia e arredabili a seconda delle esigenze.