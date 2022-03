Cozze nere di Taranto, l’aumento dei canoni nuovo ostacolo alla ripresa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Passa da una crisi all'altra la mitilicoltura a Taranto, la produzione delle cozze nere che negli anni è stato un fiore all’occhiello della città. L’esodo massiccio di addetti dal settore, l’inquinamento delle aree di mare usate per l’allevamento, l’abusivismo, eppoi la concorrenza di Grecia e Spagna, l’assenza di interventi che aiutassero la qualità produttiva e lo sviluppo della filiera, hanno portato le cozze di Taranto al tracollo: circa 50mila quintali annui ed un migliaio di operatori, mentre nel passato si arrivava a 150mila quintali.

«Siamo ormai una produzione di nicchia», commentano i mitilicoltori. Adesso l’ultimo ostacolo che rischia di mettere a terra il settore è l’aumento dei canoni demaniali marittimi, visto che gli specchi di acqua sono dati ai mitilicoltori in concessione.

Gli aiuti, arrivati attraverso il decreto “Sostegni bis”, sono finiti col 2021. Da quest’anno, col decreto legislativo n. 500 del 14 dicembre 2021 gli oneri sono aumentati. Se prima c’era un canone agevolato e costava 400 euro, adesso per 15 ettari di mare se ne pagano 2.700 cui si aggiungono altri oneri da versare alla Regione Puglia che portano il costo complessivo a 3.000 euro. Oltre i 15 ettari, spiegano i rappresentanti di categoria, si pagano 0,0127 centesimi a metro quadrato.

«Ma questi costi – dichiara a “Il Sole 24 Ore” Luciano Carriero di Confcommercio – non li possiamo sostenere. Chiediamo quindi alle istituzioni una rimodulazione ed un abbassamento dei canoni anche perché non utilizziamo tutto l’anno il Mar Piccolo di Taranto, dove abbiamo gli allevamenti, ma solo parzialmente».



Il “trasloco” forzato a causa dell'inquinamento

Tutto discende dall'ordinanza della Regione Puglia di settembre 2018, n. 532, in materia di “Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto”. Poichè per decenni il Mar Piccolo e segnatamente il primo seno, è stato il bacino degli scarichi industriali tra lavorazioni siderurgiche, navalmeccaniche e cantieristiche, subito dopo il 28 febbraio di ogni anno i mitilicoltori devono prendere il seme delle cozze e trasferirlo in zone di mare non contaminate per fargli proseguire la crescita. Se invece restasse nel primo seno, ci sarebbe il rischio che le cozze, nelle fasi di maturazione, possano assorbire le sostanze inquinanti presenti in mare.

«Dovendo trasferirci nel secondo seno di Mar Piccolo oppure in Mar Grande, siamo costretti ad altre spese», evidenzia Carriero. E per ridurre i costi gli operatori propongono che a fronte di un’area di circa 20 mila mq nel primo seno di Mar Piccolo, automaticamente ci sia l’assegnazione di altre aree nel secondo, da 20mila mq ciascuna, in modo che la concessione di ciascuna cooperativa possa raggiungere una superficie complessiva di 80mila mq.