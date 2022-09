CR7, Ibra, Totti e gli altri. In un podcast gli affari di 10 “re Mida” del calcio

Gli esempi di uomini-aziende sono tanti. Prendiamo Lionel Messi, al centro di una telenovela che lo ha portato lo scorso anno a lasciare il Barcellona e indossare la maglia del Paris Saint Germain, una squadra fondata nell'agosto 1970. Niente a che vedere - quanto a storia e trofei - con il Barca, che prese vita nel 1899.Il calciatore argentino possiede un impero multimilionario gestito dal clan familiare: il fratello Rodrigo, la madre Celia e il padre-agente Jorge Horacio, che ha aperto una società anche a Milano, all'ombra della Madonnina. Il podcast ricostruisce gli affari passati e presenti del calciatore del Paris Saint Germain.

Ibra, il mago degli affari

E che dire, appunto, della “multinazionale Ibra”? «Zlatan Ibrahimovic è il più intelligente di tutti e anche il più ricco. Ha dentro di sé un valore da un miliardo di sterline. È incredibilmente acuto, ha fiuto per gli affari. Ha investito in giochi, start-up tecnologiche e in diamanti. Ha già venduto una grande quantità di quote di fondi di investimento delle quali nessuno era a conoscenza. Quando stipulo un contratto per lui, Zlatan scherza sempre chiedendomi “Mi stai rubando dei soldi?”. Io gli rispondo che lo sto rendendo ricco e che comunque non posso rubare ai poveri», raccontava il suo potente procuratore Mino Raiola, scomparso prematuramente il 30 aprile 2022.

Cristiano Ronaldo – non si può non tornare su di lui – è il primo calciatore della storia ad aver guadagnato un miliardo di dollari. In effetti, se ben riflettiamo, solo lo stipendio che riceveva dalla Juventus lo proiettava sull'Olimpo. Con 31 milioni di euro netti all'anno, CR7 guadagnava 2,58 milioni di euro al mese, 85.968 euro al giorno, 3.582 euro all'ora, 59,7 al minuto e 99 centesimi al secondo. Anche quando dormiva.

E anche oggi, al Manchester United, il suo stipendio è di quasi 560mila euro alla settimana o, se preferite, 79.452 euro al giorno. Per incassare altri soldi, poi, gli basta postare una sua foto su Instagram, dove ha quasi mezzo miliardo di followers, più degli abitanti di Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania messi insieme.

Da Mancini a Totti a Baggio

La “seconda vita” dei re Mida del football è quasi sempre lontana dai riflettori dei campi di calcio. È la parte più privata, quella sulla quale i giornali non indugiano ma che coinvolge i soldi guadagnati con i successi sportivi. In molti casi si tratta di investimenti immobiliari, come quelli dell'allenatore dell'Italia, Roberto Mancini. Gianluca Vialli, invece, ha scelto la City di Londra per i suoi investimenti.