Cracco e Beck in campo per la lotta allo spreco alimentare con la Chef Box Undici grandi chef della ristorazione italiana parteciperanno il 29 settembre alla prima Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari proponendo un piatto antispreco di alta cucina con ricetta di L.Ben.

La candid camera di Cracco ai clienti contro lo spreco alimentare

Non è solo nella cucina povera che non si butta via niente. Anche chef stellati hanno intrapreso la strada a ridurre gli sprechi inventando piatti, con accostamenti e abbinamenti di colori e sapori, a scarto zero. Tra questi Carlo Cracco e Heinz Beck che, insieme ad altri big della ristorazione italiana, hanno deciso di svelare alcune ricette e portare nella tavola di tutti un piatto anti spreco il 29 settembre. L’iniziativa fa parte dell'azione collettiva lanciata dall'app Too Good To Go in occasione della prima Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari istituita da Fao e Nazioni Unite.

Martedì prossimo sarà possibile prenotare sull'app la “Chef Box” firmata da ritirare direttamente al ristorante. Obiettivo della startup danese, che conta 20 milioni di utenti in Europa e 800mila in Italia, è permettere a ristoratori e commercianti di proporre ogni giorno le Magic Box, “bag” con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi rimasti invenduti a fine giornata.

Le Chef Box saranno disponibili in numerosi ristoranti a Milano grazie all'adesione di Matias Perdomo (Ristorante Contraste), Eugenio Boer (Bu:r), Claudio Sadler (Ristorante Sadler), Wicky Priyan (Wicky's Wicuisine) e Nicolò Farias (Cocciuto). A Roma invece parteciperanno Heinz Beck (La Pergola) e Cristina Bowerman (Glass Hostaria), mentre a Cernobbio Davide Caranchini (Ristorante Materia). Anche Philippe Léveillé (Ristorante Miramonti l'altro a Brescia) e Moreno Cedroni (Madonnina del pescatore e Anikò a Senigallia) aderiranno alla chiamata condividendo una pietanza creata ad hoc per l’occasione.