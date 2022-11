Crack Ftx: il ceo chiede scusa ma non c’è liquidità per i prelievi

Ascolta la versione audio dell'articolo

È la giornata del mea culpa. Sam Bankman Fried (Sbf) in un lungo tweet si è scusato con gli utenti del suo exchange Ftx e al termine ha strizzato l’occhiolino al rivale Cz di Binance: «Hai vinto». La telenovela al vertice tra gli exchange del mondo delle criptovalute si è arricchita di altri dettagli. Al netto dei gossip e dei cinguettii il ceo, nel porre le sue scuse, ha anche lasciato intendere che per gli utenti stranieri (quelli che fanno capo alla divisione Ftx.com e non a Ftx Usa) gli asset...