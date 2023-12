Crack Signa, l’impero Benko va a pezzi: addio al grattacielo Chrysler

Ascolta la versione audio dell'articolo

René Benko deve fare cassa per salvare il suo impero, travolto da 25 miliardi di euro. Inevitabile lo spezzatino del colosso immobiliare austriaco Signa, padrone di mezza Europa, ma finito in dissesto: il primo a essere sacrificato è il Chrysler Building, uno dei grattacieli più famosi di New York.

La scure del Tribunale

Il commissario straordinario, Christof Stapf, arrivato al capezzale della società, la più grande vittima finora della crisi immobiliare europea, sta tentando un salvataggio, a base di dismissioni e disboscamento dei costi. Come prima mossa, ha iniziato a intavolare trattative per vendere la quota nel Chrysler Building. Allo stesso tempo, la scure è caduta su molti “lussi” aziendali come il jet privato aziendale di Benko.

Le notizie sono state annunciata ai creditori di Signa, riunitisi per la prima volta a Vienna, e sono anche la prima uscita pubblica del curatore. «È stato avviato un piano di liquidazione per la vendita accelerata di investimenti e beni», ha dichiarato Stapf.

Lo sbarco negli Usa

Nel 2019, Signa e lo sviluppatore immobiliare americano RFR Holding, avevano acquisito il Chrysler Building, l’edificio art déco che era il più alto del mondo quando fu completato nel 1930. L’incontro a porte chiuse di martedì in un tribunale di Vienna ha fatto emergere una massa di 5 miliardi di euro di creditori, di cui per ora solo 1 miliardo ha presentato domanda in tribunale per essere ammesso alla lista del passivo (che però si chiude a gennaio). Il grosso dei debiti di Signa è composto da prestiti bancari e titoli finanziari.