Craig Easton è il fotografo dell’anno per il SWPA

Categorie professionali premiate

Per quanto riguarda le categorie professionali premiate per la sezione Architettura e design il premio è andato a Tomáš Vocelka (Repubblica Ceca) con la serie Eternal Hunting. Per Fotografia creativa ha vinto Mark Hamilton Gruchy (Regno Unito) con la serie The Moon. In Documentaristica ha trionfato l’italiano Vito Fusco con la serie The Killing Daisy. Ancora un italiano, Simone Tramonte, ha vinto nella sezione Ambinete, mentre per il Paesaggio il premio è andato a Majid Hojjati (Repubblica Islamica dell'Iran) con la serie Silent Neighborhoods. Per la serie Portfolio Laura Pannack (Regno Unito) ha primeggiato con la selezione Portfolio Overview. Il fotografo dell’anno Craig Easton oro nella sezione Ritratti. Per lo Sport sul podio Anas Alkharboutli (Repubblica Araba di Siria) con la serie Sport and Fun Instead of War and Fear. In Natura morto l’oro è andato Peter Eleveld (Paesi Bassi) con la serie Still Life Composition, Shot on Wet Plate, mentre per Natura e Animali selvatici è stato premiato Luis Tato (Spagna) con la serie Locust Invasion in East Africa. Scelta invece tra i dieci vincitori delle categorie Open, Tamary Kudita (Zimbabwe) è stata proclamata Open Photographer of the Year 2021.Lo sbalorditivo ritratto African Victorian, in gara nella categoria Fotografia creativa, ha come protagonista una giovane donna nera che indossa un abito vittoriano e, in mano, tiene i tradizionali utensili da cucina dell'etnia Shona. L'immagine esplora la contestualizzazione stereotipata del corpo delle donne di colore, offrendo un linguaggio visivo alternativo con cui presentare un'identità africana multisfaccettata.

Outstanding Contribution to Photography

La vincitrice del premio Outstanding Contribution to Photography di quest'anno è l'acclamata artista fotografica messicana Graciela Iturbide. Ampiamente riconosciuta come la più importante fotografa vivente dell'America Latina, immortala con le sue opere spaccati di vita quotidiana messicana dalla fine degli anni ‘70 ed è nota per il suo contributo distintivo all'identità visiva del Paese. Tra rappresentazioni di vita quotidiana e culturale, nonché di tratti rituali e religiosi, il lavoro di Iturbide esplora le tante complessità e contraddizioni del Paese, mettendo in discussione le disuguaglianze e sottolineando le tensioni esistenti tra la realtà urbana e rurale, moderna e indigena.