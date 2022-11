Crash test, ecco le auto che hanno meritato Cinque Stelle Euro Ncap

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sicurezza prima di tutto. Euro Ncap, European New Car Assessment Programme ha valutato un ampio gruppo di auto secondo i suoi criteri e ne emerge che ben sedici di questi sono in grado di raggiungere le molto ambite cinque stelle.

La ricerca: le case automobilistiche guardano alle nuove norme

Testando un’ampia gamma di veicoli di classi diverse, i risultati mostrano la determinazione dei produttori automobilistici a rispettare e seguire i protocolli di Euro Ncap per quest’anno. Il prossimo anno, poi, i protocolli diventeranno più rigorosi e forniranno maggiori sfide per lo sviluppo dei veicoli. In linea con la Vision 2030, Euro Ncap si concentrerà su una serie di nuovi aspetti, tra cui i protocolli di frenata di emergenza autonoma (Aeb) per i motocicli e nuovi scenari di sicurezza per pedoni e ciclisti.

Le auto testate a novembre: due elettriche da 5 stelle

Le auto testate nel mese di novembre includono i due modelli 100% elettrici Tesla Model S e Nio ET7, che la scorsa settimana hanno anche ottenuto il massimo dei voti nella speciale categoria Green Ncap. I punteggi più alti ottenuti nei test Euro Ncap, che comprendono i punteggi massimi in Safety Assist, non possono che migliorare il profilo e la reputazione di entrambe queste vetture. Vengono inoltre pubblicati i risultati a cinque stelle per la tanto attesa Toyota bZ4X elettrica e la sua gemella, la Subaru Solterra. Le altre auto che hanno ottenuto risultati a 5 stelle sono state: la Hyundai Ioniq 6, che ha ottenuto un encomiabile 97% in protezione degli adulti; la più piccola Honda Civic; il crossover giapponese di medie dimensioni Toyota Corolla Cross così come anche Nissan Ariya e il suo fratello maggiore Nissan X Trail (valutazione 2021 derivata dal suo partner Nissan Qashqai l’anno scorso). Anche il monovolume di grandi dimensioni Renault Austral, la Land Rover Range Rover e la sorella più sportiva Range Rover Sport hanno ottenuto cinque stelle. Oltre alla Nio ET7, altre due auto cinesi hanno ottenuto il punteggio massimo nel test di questo mese: smart #1, ora di proprietà congiunta della casa automobilistica Geely, e Wey Coffee 02.

C'è anche la possibilità di rifare i test

Euro Ncap ha un approccio aperto e propositivo e, per tale motivo, ha deciso di lavorare a stretto contatto con i produttori per migliorare le prestazioni di sicurezza delle vetture dando anche la possibilità di aggiornare dei loro veicoli. Infatti, Euro Ncap consente ai produttori automobilistici di sottoporre lo stesso veicolo a un nuovo test o a una nuova valutazione a seguito di significativi miglioramenti della sicurezza. Questo è stato il caso di alcuni veicoli che includono la Volkswagen Golf, testata per la prima volta nel 2019, il cui risultato è stato pubblicato il mese scorso, come anche per Isuzu D-Max Crew Cab, pubblicato nella versione di questo mese.

Come leggere le stelle Euro Ncap

Euro Ncap ha creato una valutazione della sicurezza espressa in stelle per aiutare i consumatori, le famiglie e le aziende a confrontare i veicoli e scegliere quello migliore in base alle proprie esigenze. La valutazione della sicurezza passa attraverso una serie di test ideati ed eseguiti da Euro Ncap, dove vengono riprodotti scenari di collisioni che potrebbero causare il ferimento o, in certi casi, addirittura la morte degli occupanti del veicolo o altri utenti della strada. ll numero di stelle riflette le prestazioni del veicolo nei test Euro Ncap, ma è influenzata anche dall’equipaggiamento di sicurezza che il costruttore offre su ciascun mercato.