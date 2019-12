Craxi, Moro, Leone: le citazioni di Renzi per difendere la politica Nel suo intervento al Senato sul finanziamento ai partiti il leader di Italia dei valori ricorda il discorso con cui il segretario del Psi denunciò l’illegalità dell’intero sistema. E richiama la frase del capo della Dc: «Non ci faremo processare nelle piazze» di Riccardo Ferrazza

Due citazioni per due ex premier. Nell’Aula del Senato si discute del finanziamento alla politica. Un dibattito sollecitato da Matteo Renzi dopo l’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto la sua fondazione, Open. Il tema richiama alla mente, come un riflesso automatico, il discorso tenuto da Bettino Craxi alla Camera il 3 luglio 1992. Ed è lo stesso leader di Italia Viva a ricordarlo nel suo intervento. Ma l’ex presidente del Consiglio cita anche un’altra celebre frase pronunciata in Parlamento. Quella di Aldo Moro sul caso Lockheed: «Noi non ci faremo processare nelle piazze». Circostanze e anni diversi ma con lo sfondo sempre lo stesso tempo: soldi e politica.



La denuncia di Craxi

«Craxi - ricorda l’ex presidente del Consiglio e segretario del Pd - disse “ho imparato ad avere orrore del vuoto politico”. Di questo discutiamo, non di finanziamento illecito ma di debolezza della politica». Ma l’intervento del segretario del Psi, pronunciato ormai 27 anni durante il dibattito per la fiducia al primo governo guidato da Giuliano Amato quando l’inchiesta di Tangentopoli aveva cominciato a demolire il sistema politico, è però rimasto celebre proprio per la denuncia sul modo in cui i partiti si erano finanziati «da tempo immemorabile»: «Ciò che bisogna dire, e che tutti sanno del resto benissimo, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti (...) hanno ricorso e ricorrono all’uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale».

Il sistema «criminale»

Il leghista Marco Formentini interruppe l’ex presidente del Consiglio gridando: «E vanno in galera!». Ma Craxi proseguì ribattendo: «Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale». Una frase che suscitò l’applauso del gruppo della Lega. Gelato tuttavia dal passaggio successivo: «Ma non credo che ci sia nessuno in quest’aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro».

L’inserzione

Craxi sollecitò «un dibattito parlamentare chiarificatore, serio e responsabile su tutti gli aspetti della questione». E pochi giorni dopo, lamentando una scarsa attenzione sul “nocciolo politico” del suo discorso comprò una pagina a pagamento sul Corriere della Sera, La Stampa e Il Messaggero per pubblicare il testo integrale del suo discorso. Il titolo dell’inserzione a pagamento era: «Bettino Craxi - Rinnovare il sistema politico - non travolgerlo».

La commissione d’inchiesta mai nata

Il discorso venne ripreso dal leader socialista qualche mese dopo: il 24 gennaio 1993 formalizzò la proposta di un’inchiesta parlamentare che facesse luce sui finanziamenti ai partiti degli ultimi venti anni. Denunciando il «gioco al massacro» delle inchieste giudiziarie verso molti partiti, ed il Psi in particolare, Craxi annunciava un’iniziativa dei gruppi parlamentari socialisti perché «tutte le cose siano messe in chiaro». L’esame di un disegno di legge per la creazione di una commissione d’inchiesta era fissato per il 2 marzo 1993 nella commissione Affari costituzionali della Camera, ma non ebbe seguito. Il 12 febbraio, Giorgio Benvenuto era subentrato a Craxi nella segreteria del Psi.