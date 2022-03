Creata sulla base della Delta integrale, nel 1992 nasce la Lancia Zagato Hyena

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Crediamo che molti appassionati si siano chiesti come sarebbe stata una macchina veramente sportiva allestita sulla meccanica della Lancia Delta HF integrale 16V; abbiamo scritto “veramente” poiché non è mai stato un mistero che la scarsa aerodinamica e la tendenza alla torsione della sua scocca, per quanto non le abbiano impedito di vincere sei Campionati Mondiali Rally (dove però non si va mai fortissimo), non le abbiano consentito né di distinguersi nelle gare di velocità né di diventare una vera gran turismo.

La risposta, forse anche senza volerlo, la diede un’iniziativa di Andrea Zagato, da poco salito ai vertici dell’azienda di famiglia, che, attraverso una serie di eventi che andremo a tratteggiare, portò alla creazione della Hyena che non a caso la Lancia, se si fosse arrivati a costruirla in piccola serie, avrebbe voluto chiamare Delta Sport.

Loading...

Tutto nacque dal suo desiderio di avere una alternativa di produzione alla neonata Alfa Romeo SZ; siamo nel 1990 e un neoassunto designer, Marco Pedracini, interpreta il desiderio di Zagato disegnando una compatta sportiva con, molto opportunamente, non pochi richiami alla tradizione di questo Carrozziere: tra tutti la doppia gobba sul tetto e gli sbalzi ridottissimi. Questa berlinetta rimase poi tra i progetti nel cassetto in attesa del da farsi fino a che, nel 1991, la sorte volle che Andrea Zagato entrasse in contatto con Paul Koot, un imprenditore olandese che gestiva la Lusso Service Holland: un’azienda specializzata, tra le altre cose, nella vendita ed assistenza delle più prestigiose automobili italiane.

Fu durante una dei suoi frequenti viaggi nel nostro Paese che Koot fu invitato a Terrazzano (MI), presso la Zagato, ove vide la maquette della Hyena ancora senza meccanica; ne fu folgorato ed ebbe subitaneamente l’idea di allestirla sulla meccanica della Lancia Delta HF integrale 16V, fresca del suo quarto Titolo Mondiale (1990) e sulla via di vincere il quinto (1991). Non solo: si offrì di venderla e garantirla in proprio, argomentazione che ebbe il suo peso nell’autorizzazione che la Direzione Strategie di Prodotto della Fiat concesse per la costruzione di un lotto di settantacinque unità; certamente la speranza era di poterne poi costruire molte di più ma intanto, dopo questa iniezione di ottimismo, si poteva cominciare a mettere a terra il progetto.

Dopo la presentazione del prototipo al Salone di Bruxelles nel gennaio 1992, si iniziò quindi la produzione vera e propria allestendo, sul pianale in acciaio della berlina, una struttura in alluminio che supportava la leggera pelle dello stesso materiale che costituiva la carrozzeria vera e propria. Con un occhio al contenimento dei costi si utilizzò l’intera vetratura dell’Alfa romeo SZ mentre la ricerca della massima leggerezza si spinse a concepire una plancia in fibra di carbonio del peso di soli 2,5 kg contro i 17 di quella della berlina di serie; in totale, rinunciando anche a qualsivoglia strapuntino posteriore, la Hyena risparmiava circa duecento chili rispetto alla Lancia Delta creando già così i presupposti per ottenere prestazioni entusiasmanti.