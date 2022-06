Creatività e innovazione, ecco il nuovo format per le giovani generazioni

Inoltre, nei 4 giorni del Festival la sala Video del Muse ospiterà in anteprima la video proiezione della mini serie animata Clay Economy realizzata in stop-motion usando la tecnica di animazione con plastilina, con Alberto Forchielli e Fabio Scacciavillani: tredici episodi per i giovanissimi e le loro famiglie dove si racconta l’economia e la finanza.

Ciascuna delle giornate del Fuori Festival si chiuderà con appuntamenti speciali. Oggi, sempre presso la Sala della Filarmonica, alle 19.30, sarà la volta del concerto diretto dal M. Salvatore Accardo con Il Canto della Fabbrica, brano musicale ispirato ai ritmi della fabbrica digitale Pirelli di Settimo Torinese.

Domani, sarà la volta di una serata-evento a marchio Zelig, con alcuni dei più noti comici che ne hanno calcato le scene in teatro e in Tv. L’Economia da ridere sarà un’occasione unica per assistere dal vivo al più famoso e longevo show comico della scena italiana. L’appuntamento è alle 21.30 all'Auditorium Santa Chiara. Il programma completo del Fuori Festival si trova online all’indirizzo https://www.festivaleconomia.it/it/festival/fuori-festival.