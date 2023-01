Creatività e saper fare: il meglio dell’Italia sulle passerelle della couture

Fendi, la collezione per la PE 2023 Photogallery28 foto Visualizza

È immateriale e sussurrato, da Fendi, il tour intorno alle nozioni del fare, disfare, annodare, drappeggiare: basi del lavoro di atelier, che Kim Jones interpreta in chiave umanistico-futuristica. In uno spazio bianco, ovale e galattico, le dee di Jones paiono scese dall’astronave ma sono pronte per il Partenone, in un ruscellare di pieghe e panneggi che a tratti appare rigido, ma che non manca di gentilezza.

Il segno impresso da Virginie Viard sul mondo Chanel è chiaro: punta poco nella direzione della “moda” o di un look; piuttosto, gioca con i classici, rileggendoli in chiave transgenerazionale. È un approccio comprensibile, che certo non regala frisson ma che mantiene saldo il posto di Chanel nell’immaginario delle clienti. La collezione è leggera, svelta, tutta orli corti e trasparenze. Non trascina, ma non delude: è di una medietà poco autoriale, sempre che in maison con codici così forti importi l’autorialità.