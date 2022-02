Creatività e tecnologia danno nuove chance all’uso del marmo

Ascolta la versione audio dell'articolo

I laboratori artistici hanno una storia antica. E sono un pezzo importante dell’economica del territorio. Quali nuove relazioni vede in atto tra artisti e botteghe artigiane? E con quali potenzialità?

«Il marmo ha grandi potenzialità, spesso ancora inesplorate. E specie chi arriva da altre esperienze artistiche può aiutare a scoprire e sperimentare creando nuove opportunità per le botteghe artigiane e per l'investimento in innovazione tecnologica. Dall’altra rispetto al rapporto artista-artigiano di fine anni Novanta e inizio Duemila, quando c'è stata una grande enfasi sull’esternalizzazione dei processi produttivi, con l’idea da parte dell’artista e poi la realizzazione delegata ai laboratori, oggi vedo un ritorno a una relazione forte tra l'artista e la materia».

Edoardo Bonaspetti è uno dei più brillanti animatori artistici italiani. Fondatore della casa editrice Mousse, oggi è co-direttore di Ordet, uno spazio di produzione artistica e culturale a Milano, e direttore artistico della Fondazione Henraux, la più antica e importante azienda apuo-versiliese di lavorazione del marmo, proprietaria di cave. Azienda che ha appena compiuto 200 anni di vita e che vanta una tradizione anche nel design e nell'arte contemporanea. La Fondazione, voluta dal proprietario Paolo Carli, ha proprio il ruolo di motore di cultura e conoscenza.

«L’obbiettivo della Fondazione – spiega Bonaspetti - è allargare i confini della ricerca. Attraverso mostre e iniziative come il Premio Henraux per i giovani artisti. La prossima edizione, a luglio, non sarà più un concorso aperto ma per chiamata. Con un comitato di 7 membri internazionali, ognuno dei quali presenterà un progetto. L'idea è di individuare artisti che si confrontino con i temi della contemporaneità attraverso il marmo e misurino, dunque, sia le specificità della materia che le potenzialità».

Dunque, la tecnologia da una parte e la sfida culturale dall’altra per ampliare nell’arte le prospettive del marmo?