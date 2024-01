Creatività, logistica, retail: dove investiranno le aziende per superare le incertezze

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’industria italiana della moda si ritrova al Pitti Uomo di Firenze sospinta da forze contrapposte: da una parte i fattori esogeni che non fanno stare tranquilli (le guerre, l’inflazione, gli aumenti energetici); dall’altra la volontà di riconquistare un mercato stanco e, soprattutto, i clienti internazionali (in testa la Germania) con capi innovativi e servizi efficienti. Per questo il salone-evento diventato il punto di riferimento mondiale della moda maschile – in corso da oggi a venerdì 12 alla Fortezza da Basso con 832 marchi per il 46% stranieri, che presentano le collezioni per l’autunno-inverno 2024-2025 – sarà un bel termometro delle condizioni di salute del comparto uomo, che ha chiuso il 2023 con un fatturato che sfiora 11,9 miliardi di euro (+4,9%), per il 74% export, e un saldo commerciale a 2,8 miliardi (+11%), secondo le stime di Confindustria Moda.

Ora è come se le aziende fossero di fronte al semaforo giallo: per alcune è pronto a scattare il verde, per altre si annuncia il rosso. Ma il colore futuro dipenderà soprattutto dalla capacità di investire anche in una fase così incerta. Riorganizzare la produzione e la logistica e potenziare il digitale sono i binari indicati come strategici sia dalle aziende del lusso che da quelle del comparto premium.

Loading...

«La sfida del futuro passa attraverso l’efficientamento della distribuzione, intesa come puntualità delle consegne ai negozi – spiega Claudio Marenzi, storico espositore del Pitti Uomo col suo marchio di fascia alta Herno, 177 milioni di ricavi 2023 (+16%) –. Puntualità che è sempre più importante avendo collezioni trasversali e meno agganciate alle stagioni». Ecco perché Herno sta investendo nei sistemi informativi e nella logistica, con nuovi spazi all’interporto di Verona. «Queste fasi di mercato non troppo brillanti sono importanti per riflettere e riorganizzare senza l’assillo della crescita», aggiunge Marenzi, già presidente di Pitti e di Confindustria Moda.

Investe nella logistica anche un protagonista del lusso come Stefano Ricci, fatturato record a 200 milioni di euro l’anno scorso (+40%) per oltre il 90% all’estero: «In marzo sarà pronto un nuovo magazzino da 4mila metri quadrati vicino all’aeroporto di Firenze che ci consentirà di riorganizzare la sede di Fiesole – spiega l’ad dell’azienda di famiglia Niccolò Ricci –, liberando spazio per ampliare il controllo qualità e accogliere la sartoria che prima era in un’altra sede». Stefano Ricci sta continuando a investire anche nel retail con nuove aperture di boutique in Vietnam e negli Stati Uniti.

Il retail è il focus 2024 di Artcrafts International, azienda fiorentina di Simone Ponziani che detiene marchi propri (come i capospalla Canadian), marchi in licenza (Mou, Womsh) e la distribuzione esclusiva per l’Italia di un ventaglio di altri brand tra cui Crocs, Ipanema, Sholl, Reef, Teva e i nuovi Caterpillar e Norda. In tutto sono 17 marchi, per un fatturato 2023 che ha superato per la prima volta i 100 milioni di euro. Ora Artcrafts punta sui negozi multibrand a marchio Paragon, formula già sperimentata nel centro storico di Firenze e nel centro commerciale milanese Merlata Bloom (oltre che in diversi outlet): «Nei prossimi quattro-cinque anni vogliamo aprirne altri 10-15 negozi full price», annuncia Ponziani. Nel 2023 Artcrafts ha venduto più di tre milioni di capi, di cui 200mila online.