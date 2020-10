«Creators: The Past», la fantascienza italiana dalle molte ambizioni In arrivo nelle sale il film di Piergiuseppe Zaia, primo capitolo di una possibile trilogia. Nel cast Gérard Depardieu e William Shatner di Stefano Biolchini e Andrea Chimento

Non ha ancora debuttato in sala ma l’attesa cresce e corre sul web, con ripetuti commenti e ansia di visione: «Creators: The Past», un raro esempio di fantascienza italiana, dall’8 di ottobre sarà finalmente nei cinema.

Ambizioso fin dalla trama, il film racconta di un imponente allineamento galattico che si sta realizzando, i cui effetti influenzeranno ogni forma di vita nel cosmo. E, seppure la profezia Maya sulla fine del mondo nel 2012 è stata smentita, i rischi per l’umanità non sono finiti.Gli otto membri del consiglio galattico (i Creators, otto Dei che governano e dirigono l'universo) si riuniscono per discutere le possibili conseguenze di questo allineamento.

Molti gli imprevisti a seguito da cui discendono una corsa contro il tempo che sfocerà in una battaglia galattica combattuta all'ultimo sangue tra chi auspica il ritorno all'ordine stabilito dai Creators e chi, invece, vuole dare vita a un ordine del tutto nuovo.



Il sequel

Primo capitolo di una possibile trilogia (il sequel si chiamerà «Creators: The Present»), il film è diretto da Piergiuseppe Zaia e si preannuncia come un lungometraggio decisamente diverso da quelli solitamente realizzati dall'industria italiana, tanto da ambire a sfidare prodotti stranieri ad alto budget e con un grande dispiego di effetti speciali.

La fantascienza nel cinema italiano

Non è semplice trovare titoli di cinema fantascientifico italiano, soprattutto nell'ultimo decennio: tra i registi più noti, si possono citare esempi che sfiorano il genere come «L'arrivo dei Wang» dei Manetti Bros., «L'ultimo terrestre» di Gipi, il fantasy «Il racconto dei racconti» di Matteo Garrone, oppure due film di supereroi nostrani come «Lo chiamavano Jeeg Robot» di Gabriele Mainetti o «Il ragazzo invisibile» di Gabriele Salvatores.