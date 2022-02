Credem corre dopo conti oltre attese, per i broker è un buy

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta di forti rialzi a Piazza Affari per le banche, con la prospettiva di un rialzo dei tassi e, più nell'immediato, con l'inizio della stagione delle trimestrali. Tra queste, oltre a Banca Mps, spicca il Credem che ha chiuso il 2021 - sottolinea Equita - con un risultato operativo del 34% sopra le attese (175 milioni contro 131 milioni) grazie «al forte contributo delle performance fees (48,9 milioni), a un margine d'interesse più elevato (135 milioni contro 128 milioni) e migliori commissioni bancarie e ricavi assicurativi». Il broker fa notare come il quarto trimestre sia stato migliore delle attese con «tutte le linee di ricavo più alte al di là delle componenti straordinarie». E' stato proposto anche un dividendo di 0,3 euro per azione (rendimento del 4,7%).

Per quanto riguarda l'outlook, «confermate le linee guida di medio termine con mantenimento dei ritmi di sviluppo commerciali di raccolta e impieghi superiori alla media del mercato, progresso selettivo del credito, conferma della solidità del profilo di rischio e livelli patrimoniali, prosecuzione del piano di sviluppo CariCento con realizzazione di sinergie di costo», aggiunge Equita che sul titolo ha un buy con target price a 7,4 euro.

Anche gli esperti di Mediobanca Securities fanno notare come i conti del quarto trimestre siano stati superiori alle attese con un profitto netto di 76 milioni, spinto da 49 milioni di performance fee dall'asset management ma penalizzato anche da 15 milioni di costi one off. Esclusi quest'ultimi - spiegano - il Core Pre-Provision-Profit si attesta a 100 milioni, il 10% in più delle previsioni. Piazzetta Cuccia giudica il titolo «outperform» con target price a 7 euro.