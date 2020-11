«Credit Agricole ha 16.000 dipendenti e fiducia nell’Italia, non scappiamo quando sale lo spread» Il ceo di Credit Agricole Italia Giampiero Maioli: «Con l’Opa su CreVal da oltre 700 milioni, in 4 anni investiti in Italia 4 miliardi. Pensiamo al lungo periodo. Esuberi? Solo volontari e concordati con i sindacati, non sguarniremo la Valtellina» di Alessandro Graziani

(IMAGOECONOMICA)

Il ceo di Credit Agricole Italia Giampiero Maioli: «Con l’Opa su CreVal da oltre 700 milioni, in 4 anni investiti in Italia 4 miliardi. Pensiamo al lungo periodo. Esuberi? Solo volontari e concordati con i sindacati, non sguarniremo la Valtellina»

5' di lettura

«Con l'Opa da oltre 700 milioni su CreVal, il gruppo Crédit Agricole porta a oltre 4 miliardi gli investimenti realizzati in Italia negli ultimi quattro anni. Continuiamo a farlo perché abbiamo grande fiducia nel Paese, abbiamo dimostrato di essere investitori di medio lungo periodo che non si fanno impressionare dalle altalene dello spread. Crédit Agricole è il decimo gruppo bancario al mondo, ma si considera europeo, francese e italiano». Il Ceo di Crédit Agricole Italia e Head of Crédit Agricole...