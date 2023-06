Credit Agricole investe nei tè Damman Freres del Polo del Gusto di Illy

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Credit Agricole investe nel Polo del gusto della famiglia Illy. Attraverso il fondo Ambition Agri Agro Investissement lanciato da Idia Capital Investissement, il gruppo francese metterà una fiche variabile tra i 5 e i 45 milioni di euro per un periodo di accompagnamento da 5 a 10 anni. L’investimento sosterrà i piani di sviluppo di Dammann Frères, la maison di tè francese che fa parte del Polo del Gusto (gruppo illy), che si avvia a trasferire la produzione nel nuovo stabilimento.

«L’obiettivo del Polo del Gusto, che riunisce marchi di eccellenza nel settore food and beverage, è quello di far crescere le proprie aziende accompagnandole verso standard di qualità e sostenibilità sempre più elevati - ha detto il presidente della holding, Riccardo Illy -. La partecipazione di Crédit Agricole come nuovo partner finanziario è un passo importante verso una nuova fase di sviluppo di Dammann e del gruppo, che rafforza la nostra missione di far crescere un cluster di aziende eccellenti del settore agroalimentare».

Fondata nel 1925, Dammann Frères produce annualmente più di mille tonnellate di tè, corrispondenti a oltre 140 milioni di bustine di tè all’anno, e nel 2022 ha realizzato un fatturato di 40 milioni di euro. Idia Capital Investissement è la divisione del gruppo Crédit Agricole specializzata nell’accompagnamento di imprese di medie dimensioni soprattutto del settore agroalimentare e gestisce fondi per 2,2 miliardi di euro.