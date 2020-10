Credit Agricole, nella trattativa con Banco Bpm pesa l’incognita del golden power Il decreto liquidità ha esteso alle banche Ue l’obbligo di notifica al Governo italiano. I francesi puntano ad avere più clienti per i loro prodotti e a diluire la quota in banca di Alessandro Graziani

Per ora non esiste una vera e propria trattativa, ma solo contatti esplorativi per verificare se e in che termini eventualmente procedere a un’aggregazione nel settore bancario tra i francesi di Credit Agricole e l'italiana BancoBpm.

Il dialogo sull'asse Milano-Parigi proseguirà nelle prossime settimane, ma dovrà necessariamente passare anche da Francoforte (sede della Vigilanza Bce) e da Roma poiché l'operazione rientra tra quelle su cui il Governo italiano è chiamato ad esercitare i poteri speciali...