Credit Suisse abbandona il piano di Ipo dei fondi immobiliari

Credit Suisse ha dichiarato di aver rinunciato al piano di quotazione in Borsa per il suo fondo immobiliare Credit Suisse 1a Immo PK a causa dei bassi volumi di scambi dei fondi immobiliari svizzeri quotati. L’Ipo era prevista per il quarto trimestre del 2023 mentre ora la neonata unità immobiliare nell’ambito di Ubs Asset Management coordinerà l’offerta di servizi di investimento immobiliare.

Un calo dei volumi di scambio sul mercato dei fondi immobiliari svizzeri quotati avrebbe probabilmente significato una maggiore volatilità in caso di quotazione, spiega Credit Suisse, ora parte del gruppo Ubs. L’anno scorso la banca svizzera aveva già rinviato l’Ipo del fondo, citando le condizioni di mercato e l’elevata volatilità.