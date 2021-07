Credit Suisse, l'affaire Archegos affonda i conti. Giù il titolo a Zurigo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le azioni di Credit Suisse accusano il ribasso più pesante tra i titoli-guida del listino elvetico dopo l’annuncio dei conti semestrali che vedono l’utile netto drasticamente ridimensionato dal coinvolgimento nei crac Archegos e Greensill. La quotazione della seconda banca svizzera è scesa sotto i 9 franchi per azione, con un calo vicino anche al 4%, mentre l’indice Smi della Borsa di Zurigo è pressoché invariato.



Il Credit Suisse ha segnato nel secondo trimestre del 2021 un utile netto di 253 milioni di franchi (235 milioni di euro circa), in calo del 78% rispetto agli 1,16 miliardi dello stesso periodo del 2020 e molto al di sotto delle previsioni degli analisti che puntavano in media a 334 milioni. Il semestre si è chiuso con un risultato netto di un solo milione contro 2,47 miliardi nella prima metà dello scorso anno. Escludendo l’'affaire' Archegos ed altri fattori, precisala banca in una nota, l’utile del secondo trimestre rettificato ammonta a 1,3 miliardi, in calo dell’11%. Le perdite legate al fondo Usa del discusso finanziere Bill Hwang, collassato a marzo, nel secondo trimestre sono state pari a 594 milioni di franchi, che aggiunte ai 4,4 miliardi del primo, portano l'impatto totale a 5 miliardi nel semestre. Il settore più colpito dalla scandalo è stato quello di Investment Banking, che ha accusato una perdita ante-imposte di 653 milioni di dollari (594 mln di franchi), con ricavi in calo del 41% a 1,8 miliardi di dollari.

“I risultati operativi del Credit Suisse nel secondo trimestre hanno resistito bene e gli indici patrimoniali sono molto buoni, perché beneficiamo delle decisive misure prese per fare fronte alle sfide poste dai dossier legati ad Archgos e ai fondi” di Greensill, ha commentato il ceo Thomas Gottstein, sottolineando che la banca “sta prendendo molto sul serio i due eventi ed è determinata a trarne tutte le lezioni che si impongono”. Il gruppo è uscito da tutte le restanti posizioni su Archegos all’inizio di giugno e ha preso “le relative iniziative in termini di risorse umane, inclusi licenziamenti e penalizzazioni monetarie”.

Il Credit Suisse ha pubblicato anche i risultati di un’indagine interna sulla vicenda Archegos svolta dallo studio legale Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison e dai suoi esperti, basata su oltre 80 interviste di dipendenti attuali o ex del gruppo, come pure sulla raccolta di oltre 10 milioni di documenti o altri dati. “L’indagine ha trovato carenze nella gestione dei rischi nel settore Prime Services della banca d’investimento sia nella prima che nella seconda linea di difesa, come pure mancanze in merito all’intensificazione del rischio. Nello stesso settore sono state trovate deficienze nel controllo dei superamenti dei limiti in entrambe le linee di difesa a causa di un insufficiente adempimento delle responsabilità di supervisione”. Tuttavia, sottolineala banca, “le indagini hanno anche appurato che non si è verificata una situazione in cui l’attività e il personale siano stati coinvolti in condotte fraudolente o illegali o che abbiamo agito con intenzioni malevole”. Secondo Jefferies, che mantiene la sua raccomandazione neutrale sul titolo, i conti trimestrali del Credit Suisse sono “deboli ma non catastrofici”.