Credit Suisse, le Banche centrali arginano l’ondata di vendite. Ma per quanto?

Sembra tenere l’argine eretto a tempo di record da Banche centrali e regolatori per proteggere i mercati finanziari dall’inondazione causata dalla crisi di Credit Suisse. Le Borse europee hanno infatti chiuso in rialzo il lunedì che ha seguito il finesettimana convulso in cui si è arrivati al salvataggio della banca elvetica attraverso la sua fusione con Ubs. A Milano il FTSE MIB ha recuperato l’1,59%, sopravanzando di poco Parigi (+1,27%) e Francoforte (+1,12%) grazie al sostegno ai titoli delle...