Credit Suisse citerà in giudizio i regolatori svizzeri: annullati «irregolarmente» 400 milioni di bonus

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Credit Suisse si sta preparando a citare in giudizio l’autorità di regolamentazione finanziaria svizzera per oltre 400 milioni di euro di bonus annullati dopo il salvataggio da parte di UBS Group, secondo quanto riportato dal Financial Times.

Quinn Emanuel e Pallas, studi legali che hanno già citato in giudizio l’autorità di regolamentazione svizzera Finma per conto di investitori che possedevano obbligazioni AT1, hanno ricevuto numerose richieste da senior manager del Credit Suisse di intraprendere un’azione legale per loro conto, afferma il rapporto.

Il Credit Suisse ha rifiutato di commentare, mentre gli studi legali Quinn Emanuel, Pallas e Finma non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters.

Loading...

Nell’ambito dell’acquisizione di marzo, l’autorità di regolamentazione svizzera ha ordinato la riduzione a zero di 16 miliardi di franchi svizzeri (oltre 17 miliardi di euro) del debito aggiuntivo di classe 1 dell’istituto di credito, mentre gli azionisti hanno ricevuto un compenso.

Successivamente, il Consiglio federale svizzero ha incaricato il Credit Suisse di annullare o ridurre tutti i pagamenti di bonus in sospeso per i tre livelli dirigenziali superiori e di esaminare se quelli già pagati possono essere recuperati. In base al diritto bancario svizzero, il Consiglio federale può imporre misure relative ai bonus a una banca di rilevanza sistemica se ha ricevuto aiuti di Stato da fondi federali.

Le obbligazioni Tier 1 aggiuntive, o AT1, vengono emesse dalle banche per aiutarle a costituire le riserve di capitale che le autorità di regolamentazione richiedono loro di detenere. Possono essere convertiti in azioni ma fino a quando non lo sono, non diluiscono il capitale azionario di un prestatore.