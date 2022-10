Credit Suisse lancia aumento di capitale da 4 miliardi di franchi, ai sauditi fino al 9,9%

I punti chiave Via alla ristrutturazione dell’investment bank

Il Credit Suisse ha perso 4 miliardi di franchi svizzeri nel terzo trimestre del 2022 (da un utile di 434 milioni l’anno prima) e 5,9 miliardi nei nove mesi (da +435 milioni). I ricavi sono scesi del 36% nei nove mesi a 11,86 miliardi e del 30% nel terzo trimestre a 3,8 miliardi. L’istituto ha annunciato un piano di ristrutturazione che punta a tagliare la base dei costi del 15% da qui al 2025 con una riduzione dell’organico di 9mila unità. I costi di ristrutturazione sono stimati a 2,9 miliardi da qui al 2024. La banca lancerà inoltre un aumento di capitale da 4 miliardi di franchi in cui interverrà la Banca centrale dell’Araba Saudita investendo fino a 1,5 miliardi e ottenendo così fino al 9,9% del capitale dell’istituto.

Via alla ristrutturazione dell’investment bank

Il nuovo piano strategico del Credit Suisse prevede una profonda ristrutturazione dell’investment bank che include una trasformazione del profilo di rischio e l’obiettivo di una riduzione del 40% delle Rwa (asset ponderati per il rischio) entro il 2025 attraverso azioni strategiche in quattro aree. In particolare, si legge nella nota della banca, le attività di capital markets e advisory saranno rinominate Cs First Boston, con la previsione di «attrarre capitale» e avviare «partnership preferenziali» con soggetti terzi, mentre le attività non strategiche ad alto rischio e bassa redditività, come quelle di Prime Services, verranno convogliate nella Capital release unit con l’obiettivo di essere liquidate e dismesse. Infine l’istituto svizzero ha raggiunto un accordo per trasferire “una porzione significativa” della sua attività di cartolarizzazione (Securitized Products Group) a una serie di veicoli di investimento gestiti da Apollo e Pimco, che gestiranno anche la parte residua delle attività per conto del Credit Suisse.

