Credit Suisse lancia un nuovo profit warning

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Credit Suisse sarà in perdita anche nel secondo trimestre di quest'anno. È quanto afferma la stessa banca elvetica, in un avvertimento sui suoi risultati. Le condizioni di mercato rimangono difficili, sottolinea l'istituto rossocrociato, e una serie di fattori presenti nello scenario attuale complicano ulteriormente il percorso. C'è la guerra in Ucraina causata dall'invasione russa, c'è l'inasprimento delle politiche monetarie in risposta al marcato aumento dell'inflazione, vengono inoltre a scadenza...