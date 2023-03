Titolo Provvisorio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prosegue l’ondata di pessimismo sui mercati internazionali dopo il crollo di Credit Suisse di mercoledì 15 marzo che ha fatto seguito al crack di Silicon Valley Bank: stavolta ne risente l’Asia. Intanto l’istituto di credito elvetico prova a correre ai ripari: Credit Suisse assume un’azione «decisa per rafforzare preventivamente la sua liquidità con l’intenzione di esercitare la sua opzione di prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri», circa 54 miliardi di dollari «dalla banca centrale svizzera», afferma la banca. Una mossa che non è sufficiente a spazzare via l’aura di negatività sulle piazze di tutto il mondo.

La Borsa di Tokyo apre la seduta in netto calo mentre riappaiono le preoccupazioni sul comparto bancario dopo il crollo di Credit Suisse. In apertura l’indice di riferimento Nikkei segna una flessione dell’1,69%, a quota 26.769,90, e una perdita di 459 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si rivaluta sul dollaro a 132,50, e sull’euro a 140,20.

Anche le Borse cinesi aprono la seduta in calo sulle turbolenze sui mercati finanziari legate alle difficoltà di Credit Suisse: l’indice Composite di Shanghai e quello di Shenzhen cedono nelle prime battute lo 0,58% e si attestano, rispettivamente, a 3.244,47 e a 2.069,10 punti. La Borsa di Hong Kong apre la seduta con pesanti perdite: l’indice Hang Seng cede l’1,75%, a 19.197,97 punti.