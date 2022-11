Credit Suisse prevede perdita ante imposte fino a 1,5 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’istituto elvetico Credit Suisse, che ha avviato un’importante ristrutturazione delle sue attività, prevede una perdita ante imposte fino a 1,5 miliardi di franchi svizzeri (1,5 miliardi di euro) nel quarto trimestre. Lo ha annunciato stamattina. Il gruppo bancario ha annunciato a fine ottobre la strategia per rimettersi in carreggiata: una serie di misure che incideranno sui suoi conti. Credit Suisse ha precisato che l’ammontare della perdita dipenderà in particolare dal suo andamento da qui alla fine del trimestre.