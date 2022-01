Credit Suisse: quarantena violata, Antonio Horta-Osorio lascia la presidenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stata una stagione brevissima, quella di António Horta-Osório al vertice del Credit Suisse. Era arrivato per risollevare la banca e per portare una nuova cultura aziendale basata sulla responsabilità, ora deve a sua volta andarsene: il presidente del cda ha rassegnato le dimissioni, travolto dalle notizie delle quarantene non rispettate.

Il mese scorso, la banca aveva detto di aver «riconosciuto con rammarico» che Horta-Osorio ha violato le regole di quarantena lasciando la Svizzera prima che il suo periodo di isolamento fosse finito. Più tardi, Reuters ha riferito che il banchiere portoghese ha partecipato alle finali di tennis di Wimbledon a Londra all’inizio di luglio, un periodo in cui gli arrivi dall’Europa sono stati obbligati a subire un periodo di quarantena.

Viene sostituito con effetto immediato dall’ex top manager di UBS Axel Lehmann. «Mi dispiace che alcune delle mie azioni personali abbiano causato difficoltà alla banca e abbiano influenzato la mia capacità di rappresentarla internamente ed esternamente», afferma il manager con doppia cittadinanza portoghese e britannica. «Sono quindi giunto alla conclusione che le mie dimissioni in questo momento sono nel migliore interesse della banca e dei suoi azionisti. Auguro ai miei colleghi di Credit Suisse tutto il meglio per il futuro».

Horta-Osório era stato eletto presidente del consiglio di amministrazione in aprile, una nomina che era stata vista come un fattore di speranza e un nuovo capitolo per un istituto piegato da perdite miliardarie a causa dei dissesti della società anglo-australiana Greensill Capital e dell’americana Archegos Capital. Il dirigente - che fra pochi giorni compirà 58 anni - aveva detto che voleva promuovere una cultura che rafforzasse la gestione dei rischi, stabilisse i giusti incentivi e si concentrasse sulla responsabilità personale.

Con la partenza di Horta-Osório subentra ora Axel Lehmann, che era stato eletto membro del Cda nell’ottobre 2021. L’ex numero uno di Ubs Svizzera ed ex responsabile gestione rischi di Zurich era stato chiamato proprio per assumere la guida del comitato di controllo dei rischi della banca. Lehmann, 61 anni, è cittadino svizzero e ha un dottorato in economia aziendale. Detiene mandati presso diverse istituzioni accademiche e non a scopo di lucro. È professore titolare all’Università di San Gallo. «Abbiamo impostato la giusta rotta con la nuova strategia e continueremo a incorporare una cultura del rischio più forte in tutta l’azienda», ha detto Lehmann.