Credit Suisse, nel quarto trimestre perdita netta di 1,4 miliardi di franchi svizzeri (1,51 miliardi di dollari)

Credit Suisse ha riportato una perdita netta nel quarto trimestre di 1,4 miliardi di franchi svizzeri (1,51 miliardi di dollari), mentre continua la sua grande revisione strategica.

Il risultato trimestrale è stato peggiore delle previsioni degli analisti che prevedevano una perdita netta di 1,32 miliardi di franchi svizzeri, e ha portato la perdita dell’intero anno del creditore svizzero in difficoltà a 7,3 miliardi di franchi svizzeri.

Sotto pressione da parte degli investitori, il Credit Suisse ha annunciato in ottobre un piano di semplificazione e trasformazione delle sue attività nel tentativo di tornare a una redditività stabile dopo la cronica sottoperformance della sua banca d’investimento e una serie di fallimenti in materia di rischi e conformità. L’amministratore delegato Ulrich Koerner ha dichiarato che il 2022 è stato un “anno cruciale per il Credit Suisse” e che l’azienda ha “eseguito a ritmo” il suo piano strategico per creare una “banca più semplice e focalizzata”.

“Abbiamo raccolto con successo circa 4 miliardi di franchi svizzeri di capitale azionario, abbiamo accelerato il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi di costo e stiamo facendo grandi progressi nella ristrutturazione radicale della nostra Investment Bank”, ha dichiarato Koerner in un comunicato.“Abbiamo un piano chiaro per creare un nuovo Credit Suisse e intendiamo continuare a realizzare la nostra trasformazione strategica triennale rimodellando il nostro portafoglio, riallocando il capitale, ridimensionando la nostra base di costi e costruendo sui nostri franchise leader”.