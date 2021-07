Credit Suisse, lo scandalo Archegos pesa sui conti del semestre

Gli scandali

Il caso Archegos dovrebbe esser ora chiuso per la banca, almeno dal profilo finanziario; Credit Suisse ha indicato di aver liquidato tutte le posizioni rimanenti all'inizio di giugno. Secondo il gruppo, nella vicenda non ci sono state al suo interno attività fraudolente; ci sono state chiare inefficienze nella gestione dei rischi e per questo Credit Suisse nei confronti di 23 dipendenti ha deciso licenziamenti oppure penalità monetarie, per un totale di circa 70 milioni di dollari, attraverso la cancellazione di bonus e la restituzione di compensi.

La nuova strategia

Il ceo Thomas Gottstein e il nuovo presidente del cda Antonio Horta-Osorio hanno affermato di volere un approccio al rischio più conservativo e nei prossimi mesi il gruppo svilupperà una nuova visione di lungo termine, che nelle intenzioni farà da bussola per i prossimi anni. Una parte degli analisti si aspettava un utile trimestrale meno basso, il titolo Credit Suisse a Zurigo ha chiuso la seduta a 9,11 franchi, in ribasso dell'1,9%. A gennaio l'azione era attorno ai 12 franchi, il minimo dell'anno è stato toccato a 8,72 franchi.