Credit Suisse nella tempesta, il mercato pesa l’opzione Ubs

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Resta sotto i riflettori Credit Suisse. Nelle ultime tre sedute di questa settimana a Zurigo il titolo della banca ha prima perso il 24%, poi è risalito del 19%, infine ieri è sceso dell'8%, a 1,86 franchi, in una giornata in cui l'indice elvetico Smi ha perso lo 0,98%. L'azione del Cs, che mercoledì aveva toccato i minimi di sempre, a 1,5 franchi, giovedì era risalita a 2,02 franchi, ma ieri non è riuscita a stare sopra la soglia psicologica dei 2 franchi. In tre giorni si sono visti prima i timori...